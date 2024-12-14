Ева Мендес показала совместные архивные фото с мужем Райаном Гослингом

Ева Мендес в личном блоге опубликовала фотографии со своим мужем, актером Райаном Гослингом. Актриса поделилась снимками, сделанными на съемках фильма «Пьяная рождественская история» в 2011 году.
«Старый, но хороший», — лаконично написала Мендес.
В комедии актеры сыграли супружескую пару, воспитывающую двух дочерей. Поклонники в комментариях отметили, что сюжет фильма воплотился в реальной жизни.
Напомним, Ева Мендес и Райан Гослинг начали встречаться в 2011 году. В 2014-м у пары родилась дочь Эсмеральда, а еще спустя два года — Амада. В 2022-м актеры официально стали мужем и женой.
Поклонники также выразили надежду, что когда-то снова увидят актеров вместе в новом фильме. Однако Мендес с 2014 года перестала сниматься в кино и посвятила себя семье и детям.
«Я не знаю, когда я вернусь. Может, если появятся интересные роли. Я ушла в тот момент, когда… это было десять лет назад… Я как бы чувствовала, что уже все сделала», — рассказала она в эфире шоу «Доброе утро, Америка».
Актриса также призналась, что работа с мужем в фильме «Место под соснами» была лучшей в ее творческой карьере.
«Я работала с Райаном Гослингом, и он лучше всех. Это был такой кайф — работать с ним и то, что мы создали вместе, что я подумала: “Сейчас самое время просто уйти”. Но кто знает, как все повернется», — отметила актриса.
Ранее Ева Мендес рассказала, как муж изменил ее отношение к себе.