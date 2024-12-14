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Сара Джессика Паркер в сверкающем платье восхитила публику: «Икона»

Актриса появилась на Международном кинофестивале в Саудовской Аравии

Сара Джессика Паркер посетила закрытие Международного кинофестиваля Red Sea, который проходил в Саудовской Аравии. 59-летняя актриса вышла на красную дорожку в эффектном наряде.

Сара-Джессика Паркер
Сара-Джессика ПаркерИсточник: Daniele Venturelli / Contributor / Getty Images Entertainment / Getty Images Europe

Звезда выбрала платье в пол, расшитое сверкающими пайетками, с цветовым градиентом — от серебристого до бронзового.

Звезда сериала «Секс в большом городе» дополнила свой образ золотистыми босоножками. Актриса уложила локоны и сделала вечерний макияж, подчеркнув глаза.

Поклонники высоко оценили новый светский выход звезды. «Выглядит красиво и естественно», «Она потрясающе выглядит. Стильная женщина», «Она очень шикарная, элегантная и уникальная», «Обожаю это платье», «Сара Джессика Паркер — икона моды. Ей следовало бы руководить модным журналом. Она всегда безупречно одета», — писали читатели Daily Mail.

Напомним, Международный кинофестиваль Red Sea проводится с 2019 года. Он посвящен новым тенденциям в сфере кино, а также нацелен на открытие новых талантов из Саудовской Аравии и других стран арабского мира.