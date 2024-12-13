Рената Литвинова отреагировала на смерть Раисы Максимовой: «Как же грустно»

«Прощайте, любимая Раиса Викторовна — поддержка и пример в мире Московского художественного театра. Навсегда запомню Ваш завет: “Музу театра никогда нельзя предавать, иначе — отомстит”. Вы играли мою маму в двух наших спектаклях — “Северном ветре” и “Звезде вашего периода”. Вы и есть — Звезда — в моей жизни. Спасибо, что Вы были и есть. Как же грустно», — написала звезда.