Рената Литвинова отреагировала на смерть Раисы Максимовой: «Как же грустно»

Рената Литвинова почтила память своей коллеги, народной артистки Раисы Максимовой, ушедшей из жизни 11 декабря. В личном блоге звезда опубликовала совместные снимки с Раисой Викторовной. Литвинова напомнила, что актриса в двух спектаклях играла ее маму.
«Прощайте, любимая Раиса Викторовна — поддержка и пример в мире Московского художественного театра. Навсегда запомню Ваш завет: “Музу театра никогда нельзя предавать, иначе — отомстит”. Вы играли мою маму в двух наших спектаклях — “Северном ветре” и “Звезде вашего периода”. Вы и есть — Звезда — в моей жизни. Спасибо, что Вы были и есть. Как же грустно», — написала звезда.
Напомним, Раиса Максимова ушла из жизни 11 декабря. Артистке было 95 лет. Утром ей стало плохо — у нее поднялась температура и нарушился сердечный ритм. По сообщениям СМИ, Раисе Викторовне пять раз в течение дня вызывали скорую. Известно, что последние полгода артистка практически не вставала с постели.
Прощание с Раисой Максимовой состоится 14 декабря в МХТ им. Чехова. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.