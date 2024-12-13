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Рената Литвинова отреагировала на смерть Раисы Максимовой: «Как же грустно»

Актриса рассказала, какой завет старшей коллеги запомнит навсегда
Рената Литвинова и Раиса Максимова, фото: соцсети
Рената Литвинова и Раиса Максимова, фото: соцсети

Рената Литвинова почтила память своей коллеги, народной артистки Раисы Максимовой, ушедшей из жизни 11 декабря. В личном блоге звезда опубликовала совместные снимки с Раисой Викторовной. Литвинова напомнила, что актриса в двух спектаклях играла ее маму.

«Прощайте, любимая Раиса Викторовна — поддержка и пример в мире Московского художественного театра. Навсегда запомню Ваш завет: “Музу театра никогда нельзя предавать, иначе — отомстит”. Вы играли мою маму в двух наших спектаклях — “Северном ветре” и “Звезде вашего периода”. Вы и есть — Звезда — в моей жизни. Спасибо, что Вы были и есть. Как же грустно», — написала звезда.

Напомним, Раиса Максимова ушла из жизни 11 декабря. Артистке было 95 лет. Утром ей стало плохо — у нее поднялась температура и нарушился сердечный ритм. По сообщениям СМИ, Раисе Викторовне пять раз в течение дня вызывали скорую. Известно, что последние полгода артистка практически не вставала с постели.

Прощание с Раисой Максимовой состоится 14 декабря в МХТ им. Чехова. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.