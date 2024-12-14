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Сериал на выходные: чувственная история любви со звездой «Гладиатора»

В ближайший уикенд рекомендуем заземлиться вместе с неспешной и очень нежной экранизацией бестселлера Салли Руни «Нормальные люди» про воспитание чувств
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель

Марианна (Дэйзи Эдгар-Джонс) и Коннел (Пол Мескал) живут в небольшом ирландском городке и учатся в одной школе. Он — звездный парень, который нравится всем. Она — изгой, начитанная девушка с едким чувством юмора. Их объединяет мгновенное влечение, со временем трансформирующееся во что-то большее.

В колледже ситуация меняется: умную Марианну ждет успех, а Коннел так и не сможет адаптироваться в среде интеллектуалов. На протяжении нескольких лет таких разных, но словно созданных друг для друга героев ждут взлеты и падения. А судьбы их будут расходиться и пересекаться до тех пор, пока не сольются в одну.

«Нормальные люди» — это честная история взросления, полная потерь и откровений. Это чувственный любовный роман, тонко исполненная экранизация многослойной книги о уязвимости, разбитых сердцах, ошибках и надеждах юности.

Нормальные люди
7.3
Нормальные люди
2020/Великобритания
16+
драма
мелодрама