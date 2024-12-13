Суд признал законным лишение водительских прав режиссера Андреасяна

24 сентября стало известно, что режиссер Сарик Андреасян лишился водительских прав за пьяную езду. Его остановили на Цветном бульваре в Москве в мае, однако суд состоялся только осенью. Кинематографиста оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года.