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Суд признал законным лишение водительских прав режиссера Андреасяна

Суд отклонил апелляцию режиссера на решение первой инстанции
Сарик Андреасян на съемках сериала «Здравствуйте, вам пора!»
Сарик Андреасян на съемках сериала «Здравствуйте, вам пора!»

Мещанский суд Москвы признал законным лишение водительских прав режиссера Сарика Андреасяна за езду в нетрезвом виде. Об этом ТАСС.

«Суд отклонил апелляцию на решение первой инстанции о лишении Андреасяна права на управление транспортным средством», — сказали агентству в суде.

24 сентября стало известно, что режиссер Сарик Андреасян лишился водительских прав за пьяную езду. Его остановили на Цветном бульваре в Москве в мае, однако суд состоялся только осенью. Кинематографиста оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года.

По данным издания mk.ru, автоинспектор обнаружил у Андреасяна признаки алкогольного опьянения — красное лицо и специфичный запах. Прибор показал содержание алкоголя в крови 0,403 мг/л.

Адвокат утверждал, что режиссер случайно выпил алкоголь. По версии защиты, он «перепутал алкоголь с минералкой» — причем он выпил напиток уже после того, как его остановили инспекторы ДПС.