Суд признал законным лишение водительских прав режиссера Андреасяна

Мещанский суд Москвы признал законным лишение водительских прав режиссера Сарика Андреасяна за езду в нетрезвом виде. Об этом ТАСС.
«Суд отклонил апелляцию на решение первой инстанции о лишении Андреасяна права на управление транспортным средством», — сказали агентству в суде.
24 сентября стало известно, что режиссер Сарик Андреасян лишился водительских прав за пьяную езду. Его остановили на Цветном бульваре в Москве в мае, однако суд состоялся только осенью. Кинематографиста оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года.
По данным издания mk.ru, автоинспектор обнаружил у Андреасяна признаки алкогольного опьянения — красное лицо и специфичный запах. Прибор показал содержание алкоголя в крови 0,403 мг/л.
Адвокат утверждал, что режиссер случайно выпил алкоголь. По версии защиты, он «перепутал алкоголь с минералкой» — причем он выпил напиток уже после того, как его остановили инспекторы ДПС.