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Венсан Кассель нарисовал свою беременную возлюбленную

Беременная от Касселя модель показала свой портрет, который нарисовал актер
Венсан Кассель нарисовал свою беременную возлюбленную
Венсан Кассель нарисовал свою беременную возлюбленнуюИсточник: Газета.Ру

Актер Венсан Кассель нарисовал свою беременную возлюбленную. 28-летняя модель Нара Баптиста показала в соцсетях творческий подарок от артиста.

«Крутая мамаша в исполнении папочки», — отметила она.

О беременности избранницы Касселя стало известно в сентябре 2024 года. Модель объявила в личном блоге, что ждет первенца от актера, опубликовав фото с округлившимся животом.

Пара перестала скрывать свои отношения в 2023 году. В сети раскритиковали артиста за роман с девушкой, которая на 30 лет его моложе, однако Кассель не реагировал на хейт. Поклонники предполагали, что влюбленность актера скоро пройдет, и он расстанется с моделью, однако этого не произошло.

У артиста есть двое детей от коллеги Моники Беллуччи: 20-летняя Дева и 14-летняя Леони. Супруги состояли в браке почти 14 лет, и в 2013 году развелись без скандалов и публичных заявлений. Звезда никогда не препятствовала общению дочерей с отцом.

Кассель также был женат на модели Тине Кунаки. Пара познакомилась в 2016 году, через два года они поженились, а в апреле 2019 года у супругов родилась общая дочь, которую они назвали Амазони. Экс-супруги официально не говорили о разводе, об этом в апреле 2023 года сообщили таблоиды, ссылаясь на близкое окружение пары. Кассель съехал от жены еще в марте. По слухам, именно измена модели стала поводом для расставания.