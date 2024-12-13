Дженнифер Лопез публично обратилась к матери: «Спасибо, что ты рядом»

Гваделупе Родригес признавалась в документальном фильме о дочери, что была жестока с Дженнифер и двумя ее сестрами, Лесли и Линдой. Женщина, иммигрировавшая из Пуэрто-Рико, вырастила троих детей в Бронксе вместе с мужем Дэвидом, с которым развелась, когда девочки выросли. По словам матери Лопез, у нее были завышенные ожидания и она многого требовала от дочерей, заставляя их добиваться лучшего результата в любом деле. Родригес отмечала, что самые сложные отношения у нее были именно с Дженнифер, которая постоянно ей противостояла.