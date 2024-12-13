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Дженнифер Лопез публично обратилась к матери: «Спасибо, что ты рядом»

Актриса показала редкие фото с матерью в день ее рождения
Дженнифер Лопес публично обратилась к матери
Дженнифер Лопес публично обратилась к материИсточник: Газета.Ру

Певица Дженнифер Лопез публично обратилась к матери в день ее рождения. Звезда показала в соцсетях редкие фото с именинницей и призналась ей в любви.

«С днем рождения, мама! Я люблю тебя так сильно. Спасибо за то, что ты всегда рядом со мной», — написала артистка.

Гваделупе Родригес признавалась в документальном фильме о дочери, что была жестока с Дженнифер и двумя ее сестрами, Лесли и Линдой. Женщина, иммигрировавшая из Пуэрто-Рико, вырастила троих детей в Бронксе вместе с мужем Дэвидом, с которым развелась, когда девочки выросли. По словам матери Лопез, у нее были завышенные ожидания и она многого требовала от дочерей, заставляя их добиваться лучшего результата в любом деле. Родригес отмечала, что самые сложные отношения у нее были именно с Дженнифер, которая постоянно ей противостояла.

Певица ушла из дома в 18 лет из-за постоянных конфликтов с матерью по поводу ее будущего. Звезда не скрывает, что не уделяла должного внимания учебе, поскольку была увлечена танцами, и именно это было главной причиной скандалов. Однако со временем женщины смогли наладить отношения.

Ранее стало известно, что общественность требует, чтобы силовики «взялись» за Лопез на фоне скандала с Jay-Z.