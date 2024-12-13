Дочь Анджелины Джоли Захару раскритиковали за странный внешний вид

На днях Анджелина Джоли вышла в свет со своими детьми, они покидали съемочную площадку фильма «Швы» в Париже. Рядом с актрисой была ее дочь Захара, которую пользователи раскритиковали.
Анджелина Джоли появилась на публике в длинном пальто черного цвета, платье и сабо. Сын Пакс облачился в фиолетовое худи, футболку белого цвета, коричневые брюки, темное пальто, ботинки и шапку-ушанку. Захара же отличилась от своих родственников — ее аутфит состоял из одежды бежевых и синих оттенков. Под вечер девушка выглядела настолько уставшей, что поклонники сочли ее пьяной.
«На каждой фотографии Захара выглядит пьяной», «Эта девушка определенно под чем-то!», «Захара выглядит нетрезвой», — оставили комментарии подписчики.
Ранее стало известно, что сын Анджелины Джоли выбрал неожиданную профессию.