Дочь Анджелины Джоли Захару раскритиковали за странный внешний вид

Анджелина Джоли появилась на публике в длинном пальто черного цвета, платье и сабо. Сын Пакс облачился в фиолетовое худи, футболку белого цвета, коричневые брюки, темное пальто, ботинки и шапку-ушанку. Захара же отличилась от своих родственников — ее аутфит состоял из одежды бежевых и синих оттенков. Под вечер девушка выглядела настолько уставшей, что поклонники сочли ее пьяной.