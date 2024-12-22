Топ-5 мировых киноновинок: от «Крэйвена-охотника» до рождественских историй

Жители приморского городка Веллингтон-он-Си в трепетном ожидании Рождества. Но не для всех это время оказывается самым счастливым и волшебным. Родители Денни расстались, друзей в новом городе совсем нет, а мама пропадает на работе. Одна надежда на Санта-Клауса. Вот только и он, кажется, не успеет к празднику — на город надвигается сильнейшая метель, обрушивающая всю навигацию Санты и планы горожан.