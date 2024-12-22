Топ-5 мировых киноновинок: от «Крэйвена-охотника» до рождественских историй

«Крэйвен-охотник»
Сергей Кравинов родился в семье русского аристократа Николая Кравинова, бежавшего в США в 1917 году. Отец растил сына в строгости, с детства приучая быть хищником и не показывать слабость перед врагом. Однажды во время охоты Сергея кусает лев, и Кравинов превращается в суперчеловека. Сверхсильный и выносливый, быстрый и ловкий, подобно зверю, он докажет миру, что не существует более великого охотника, чем он.
«Крэйвен-охотник» пополнил так называемую киновселенную Человека-паука от студии Sony историей очередного врага Питера Паркера. Учитывая провал последних фильмов о Веноме, Морбиусе и Мадам Паутине, многого от новой ленты никто не ждал. Критики предсказуемо ругают картину за персонажей, которым отчаянно не хватает сложности и глубины, безликого злодея, вторичный сюжет и ничем не примечательный экшен. Аарон Тейлор-Джонсон делает, что может, но не спасает фильм.
Кажется, интерес представляет разве что забавная «клюква» — чего стоит целая сцена с Юрием Колокольниковым в роли «плохого русского» надзирателя. Правда, чтобы посмеяться над ней, необязательно идти в кино — достаточно посмотреть трейлер.
«То Рождество»
Жители приморского городка Веллингтон-он-Си в трепетном ожидании Рождества. Но не для всех это время оказывается самым счастливым и волшебным. Родители Денни расстались, друзей в новом городе совсем нет, а мама пропадает на работе. Одна надежда на Санта-Клауса. Вот только и он, кажется, не успеет к празднику — на город надвигается сильнейшая метель, обрушивающая всю навигацию Санты и планы горожан.
Мультфильм снят по детским книжкам Ричарда Кертиса — автора культовых мелодрам с Хью Грантом «Ноттинг Хилл», «Четыре свадьбы и одни похороны» и классического рождественского фильма «Реальная любовь». Неудивительно, что частичка тепла, обаяния и британского юмора, присущих этим картинам, передалась и анимационной ленте «То Рождество». Это то самое кино, которое идеально подойдет для просмотра с детьми, если хочется чего-то в духе засмотренной до дыр «Секретной службы Санта-Клауса» и относительно недавнего «Клауса» — одного из лучших «ориджиналсов» от Netflix.
«Ночная сучка»
Молодая мама в декрете, вынужденная днями и ночами сидеть с малышом, задыхаясь в домашних делах, близка к депрессии. «Почему ты просто не можешь быть счастливой?» — наивно спрашивает ее любящий муж, не способный понять несчастную женщину, чей круг общения не выходит за пределы мамочек из детского сада.
От такой безысходности остается лишь волком выть… Ну, или собакой. Что в буквальном смысле и происходит с героиней Эми Адамс, вымещающей всю усталость и злость во время пробежек в компании дворовых собак. А вскоре — и в обличии одной из них.
«Ночная сучка» — метафорическая черная комедия о сложностях материнства (хотя какие уж тут шутки?), ода всем родительницам и родителям, не принадлежащим самим себе, забросившим свою карьеру и хобби, опустошенным бессонными ночами и изматывающей рутиной. Блестящая работа Адамс, бьющей наотмашь своей животной энергией.
«Властелин колец: Война рохирримов»
Внезапное нападение армии дунландцев во главе с безжалостным Вульфом вынуждает Хельма Хаммерхенда, короля Рохана, вступить в последний бой за свое королевство и крепость, которой суждено войти в историю под названием Хельмова Падь. Отважной дочери Хельма, Гере, предстоит возглавить сопротивление рохирримов против жестокого и могущественного врага.
Аниме «Властелин колец: Война рохирримов» разворачивается за 183 года до событий, происходящих в оригинальной трилогии Питера Джексона. Ностальгическое, хоть и немного затянутое зрелище позволит поклонникам наследия Толкина еще раз погрузиться в эту богатейшую вселенную, полную эпичных сражений и доблестных героев, населяющих сложный и жестокий мир Средиземья.
«Ручная кладь»
Рождественский сочельник. Международный аэропорт Лос-Анджелеса кишит пассажирами, воодушевленными скорым воссоединением со своими родными и близкими на рождественские каникулы. В этот вечер Итан, отвечающий за безопасность в аэропорту, узнает о том, что станет отцом. Но дух Рождества и новых надежд тает, когда Итан становится невольным участником зловещих планов преступника. Тот требует от парня пропустить в самолет сумку с неизвестным грузом. В противном случае матери его будущего ребенка грозит ужасная участь.
«Ручная кладь» — экшен-триллер в духе остросюжетных боевиков девяностых, в которых простые парни становились героями, играя в кошки-мышки с преступниками. Выбранное время действия немедленно заставляет вспомнить о классике жанра — «Крепкий орешек» уже давно входит в число любимых рождественских фильмов множества зрителей.
«Ручной клади» вряд ли предстоит та же участь — банальная завязка развивается в довольно слабую историю, полную сюжетных допущений и предсказуемых твистов. Зато Тэрон Эджертон ловко бегает по аэропорту, проделывая трюки в стиле другого Итана — Ханта Тома Круза из «Миссии: невыполнима». А Джейсон Бейтман интригует в неожиданном для себя злодейском образе.