Сын Бориса Щербакова рассказал о состоянии отца после новостей о пневмонии

13 декабря в Telegram-канале Mash появилась информация, что Щербакова перевели в реанимацию из-за пневмонии, которая развилась у актера после операции, и других нарушений в организме. В больницу он попал после падения с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей.