Смотрим дома: 4 новых сериала недели

Герой комедии «Мамонты», пенсионер Николай Николаевич, переезжает в Москву, чтобы быть поближе к дочери и внучке. Свою квартиру в деревне Сосновка он продал, а вот новую купить не успел. Этот момент подловили телефонные мошенники, обманом заставившие наивного старика перевести миллионы на их счет. Не получив помощи от полиции, Николай Николаевич решает самостоятельно достать преступников. Под руководством 15-летней внучки Полины он энергично погружается в диджитал-мир.