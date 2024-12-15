Смотрим дома: 4 новых сериала недели

«Мамонты»
Герой комедии «Мамонты», пенсионер Николай Николаевич, переезжает в Москву, чтобы быть поближе к дочери и внучке. Свою квартиру в деревне Сосновка он продал, а вот новую купить не успел. Этот момент подловили телефонные мошенники, обманом заставившие наивного старика перевести миллионы на их счет. Не получив помощи от полиции, Николай Николаевич решает самостоятельно достать преступников. Под руководством 15-летней внучки Полины он энергично погружается в диджитал-мир.
Пострадавшего от жуликов бумера играет главный «дед» отечественных сериалов Юрий Стоянов. Его герой — хранитель житейской мудрости, добряк и оптимист. В отличие от сдержанного в чувствах молодого поколения, он открыт миру и готов его любить, пусть это и кажется чем-то старомодным.
«Сто лет одиночества»
«Сто лет одиночества» — первый сериал по мотивам написанного в жанре магического реализма великого романа Габриеля Гарсиа Маркеса. При жизни автор не давал разрешения на экранизацию, опасаясь, что придуманный им огромный мир книги не получится воплотить на экране. Наследники писателя дали добро, но поставили непременное условие: картина должна сниматься в Колумбии и в ней будут говорить на испанском языке.
Даже судя по первой серии, создатели, среди которых Алекс Гарсиа Лопес («Ведьмак»), с большим уважением отнеслись к первоисточнику. Роман существует на экране со всем своим жутковатым волшебством, любовными приключениями, внебрачными детьми и запретными желаниями. И главное — с живыми героями и духом любимой миллионами читателей книги.
Судя по всему, не за горами и второй сезон: первые восемь эпизодов раскрывают лишь первую половину истории о взлетах и падениях большой семьи.
«За красивым фасадом»
В драмеди «За красивым фасадом» Рэй Романо из «Все любят Рэймонда» и Лиза Кудроу, которую невозможно перестать любить за роль Фиби, играют давних супругов. Они задумали переезд и решили продать свою красивую старинную виллу. Потенциальные покупатели тут же устроили ажиотаж. Но у внешне благополучных героев вдруг выпал из шкафа страшный секрет, связанный с их великолепным жилищем.
Две звезды ситкомов как рыбы в воде чувствуют себя и в черной комедии, и в довольно болезненной семейной драме. Именно такую горючую смесь создала Лиз Фельдман, до этого придумавшая отличный сериал «Прощай навсегда».
«Декстер: Первородный грех»
Герой триллера «Декстер: Первородный грех» — не старый недобрый Морган, а молодой, неотесанный и только начавший свой убийственный путь Декс. Парню всего двадцать, он работает стажером в полиции Майами, и его разрывают внутренние противоречия.
Маньяк, убивающий только плохих людей, опять вернулся на экраны, правда, не в том виде, к которому мы привыкли. Молодого героя играет Патрик Гибсон, а знакомый всем Майкл С. Холл только озвучивает его мысли. В роли Моргана-старшего, научившего сына печально известному кодексу, предстает Кристиан Слэйтер. Коллег из полицейского управления играют Патрик Демпси и Сара Мишель Геллар.