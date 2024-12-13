Российские актеры рассказали о своем отношении к цифровым копиям знаменитостей

«Такое неоднозначное на самом деле у меня к этому отношение. Если это прям какая-то главная роль, то, мне кажется, можно найти классного, талантливого молодого актера, который, я уверена, сыграет тоже неплохо», — выразила мнение актриса Елена Борщева.