Пересильд и Вдовиченков играют влюбленных: как в добром советском кино

В центре сюжета находится добрая, всегда улыбающаяся Катерина. Она работает в ЗАГСе и с радостью соединяет влюбленные сердца. Но в ее собственной жизни все далеко не так благополучно. Уже пять лет женщина с нежностью ухаживает за находящимся в коме мужем. Однажды Катя встречает Григория, и между ними возникает чувство, требующее серьезных решений.