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Пересильд и Вдовиченков играют влюбленных: как в добром советском кино

Публикуем первые кадры мелодрамы «Мужу привет»
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Юлия Пересильд на съемках фильма «Мужу привет»
Юлия Пересильд на съемках фильма «Мужу привет»

Появились первые кадры со съемок мелодрамы «Мужу привет», рассказывающей о любви, вспыхнувшей между героями в исполнении Юлии Пересильд и Владимира Вдовиченкова.

В центре сюжета находится добрая, всегда улыбающаяся Катерина. Она работает в ЗАГСе и с радостью соединяет влюбленные сердца. Но в ее собственной жизни все далеко не так благополучно. Уже пять лет женщина с нежностью ухаживает за находящимся в коме мужем. Однажды Катя встречает Григория, и между ними возникает чувство, требующее серьезных решений.

По словам создателей, фильм впитает в себя лучшие традиции советского кино и будет светлой, романтичной историей со сложным конфликтом и хорошим концом. Судя по описанию и первым фото, картина будет похожа одновременно на ленты «Три тополя на Плющихе» и «Москва слезам не верит».

Юлия Пересильд на съемках фильма «Мужу привет»
Юлия Пересильд на съемках фильма «Мужу привет»
Владимир Вдовиченков на съемках фильма «Мужу привет»
Владимир Вдовиченков на съемках фильма «Мужу привет»

«Это могло произойти в 1898, и это же может произойти в 2045. А это значит, история вечная, про то, как человек встречается с любовью. Хочется вспомнить строки: “Как много лет во мне любовь спала”», — рассказывает Юлия Пересильд.

Режиссер Антон Маслов, снявший «Поехавшую» и сериал «Последний богатырь. Наследие», жалеет, что сейчас все меньше снимают фильмов про большую любовь: «Она обмельчала, где-то продалась, где-то стала бытовой». Однако постановщик уверен, что «она ждет, притаилась на кухнях и в офисах. Ждет, пока о ней расскажут».

Сценарий Маслов создал вместе со своей женой Марией Масловой. В картине также принимают участие Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Ольга Лерман, Дмитрий Чеботарев, Юлия Волкова, Павел Ворожцов.

Юлия Пересильд на съемках фильма «Мужу привет»
Юлия Пересильд на съемках фильма «Мужу привет»
Владимир Вдовиченков и Юлия Пересильд на съемках фильма «Мужу привет»
Владимир Вдовиченков и Юлия Пересильд на съемках фильма «Мужу привет»
Кирилл Русин, Юлия Пересильд, Антон Маслов и Екатерина Воронина на съемках фильма «Мужу привет»
Кирилл Русин, Юлия Пересильд, Антон Маслов и Екатерина Воронина на съемках фильма «Мужу привет»

Премьера фильма «Мужу привет» запланирована на 2025 год.