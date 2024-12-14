Пересильд и Вдовиченков играют влюбленных: как в добром советском кино

Появились первые кадры со съемок мелодрамы «Мужу привет», рассказывающей о любви, вспыхнувшей между героями в исполнении Юлии Пересильд и Владимира Вдовиченкова.
В центре сюжета находится добрая, всегда улыбающаяся Катерина. Она работает в ЗАГСе и с радостью соединяет влюбленные сердца. Но в ее собственной жизни все далеко не так благополучно. Уже пять лет женщина с нежностью ухаживает за находящимся в коме мужем. Однажды Катя встречает Григория, и между ними возникает чувство, требующее серьезных решений.
По словам создателей, фильм впитает в себя лучшие традиции советского кино и будет светлой, романтичной историей со сложным конфликтом и хорошим концом. Судя по описанию и первым фото, картина будет похожа одновременно на ленты «Три тополя на Плющихе» и «Москва слезам не верит».
«Это могло произойти в 1898, и это же может произойти в 2045. А это значит, история вечная, про то, как человек встречается с любовью. Хочется вспомнить строки: “Как много лет во мне любовь спала”», — рассказывает Юлия Пересильд.
Режиссер Антон Маслов, снявший «Поехавшую» и сериал «Последний богатырь. Наследие», жалеет, что сейчас все меньше снимают фильмов про большую любовь: «Она обмельчала, где-то продалась, где-то стала бытовой». Однако постановщик уверен, что «она ждет, притаилась на кухнях и в офисах. Ждет, пока о ней расскажут».
Сценарий Маслов создал вместе со своей женой Марией Масловой. В картине также принимают участие Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Ольга Лерман, Дмитрий Чеботарев, Юлия Волкова, Павел Ворожцов.
Премьера фильма «Мужу привет» запланирована на 2025 год.