Меган Фокс купила себе дом за 8 млн долларов

Меган Фокс купила себе дом за 8 миллионов долларов незадолго до расставания с Machine Gun Kelly.
Источники сообщили TMZ, что актриса приобрела недвижимость в популярном районе знаменитостей в Лос-Анджелесе. Журналисты отмечают, что Фокс, которая в настоящее время беременна от MGK, планировала переехать в особняк без музыканта еще до их расставания. Пара не жила вместе в течение последнего года. Более того, по сведениям инсайдеров, Фокс «беспокоилась о своей безопасности» в доме Келли, поскольку к нему часто приходили незнакомые ей люди.
Источник добавляет, что актриса и музыкант никогда не подходили друг другу, им было трудно ужиться вместе, поэтому в конечном итоге они решили, что лучше разъехаться. И нынешнее расставание лишь подтверждает правильность этого решения.
Причиной разлада в отношениях, по слухам, стали измены Gun Kelly. Меган прямо во время совместного отдыха обнаружила в его телефоне переписки с другими женщинами и решила уйти от отца своего будущего ребенка.