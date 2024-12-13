Меган Фокс купила себе дом за 8 млн долларов

Источники сообщили TMZ, что актриса приобрела недвижимость в популярном районе знаменитостей в Лос-Анджелесе. Журналисты отмечают, что Фокс, которая в настоящее время беременна от MGK, планировала переехать в особняк без музыканта еще до их расставания. Пара не жила вместе в течение последнего года. Более того, по сведениям инсайдеров, Фокс «беспокоилась о своей безопасности» в доме Келли, поскольку к нему часто приходили незнакомые ей люди.