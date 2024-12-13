Звезда «Элвиса» сыграет главную роль в новой адаптации «Американского психопата»

Теперь в объективе режиссера Гуаданьино, который наиболее известен своими произведениями «Зови меня своим именем», «Претенденты» и «Странный», новый взгляд на книгу может иметь больший эротический акцент, чем оригинальная сатира ужасов. Гуаданьино также попробовал себя в этом жанре в «Суспирии» и «Кости и все такое». Хотя Батлеру назначена главная роль в фильме, Гуаданьино, возможно, интерпретировал персонажа Патрика Бейтмана совсем иначе.