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Звезда «Элвиса» сыграет главную роль в новой адаптации «Американского психопата»

Режиссер Лука Гуаданьино представит свою версию культового романа Истона Эллиса
Остин Батлер
Остин БатлерИсточник: Legion-Media.ru

Остин Батлер сыграет главную роль в новой интерпретации книги Брета Истона Эллиса «Американский психопат».

Фильм, снятый по сценарию Скотта З. Бернса, будет не ремейком фильма 2000 года, а новой экранизацией романа Эллиса. В оригинальном фильме, вышедшем в 2000 году, действие происходит в 1980-х годах, Патрика Бейтмана, яппи с Уолл-стрит и серийного убийцу, играет Кристиан Бэйл.

Теперь в объективе режиссера Гуаданьино, который наиболее известен своими произведениями «Зови меня своим именем», «Претенденты» и «Странный», новый взгляд на книгу может иметь больший эротический акцент, чем оригинальная сатира ужасов. Гуаданьино также попробовал себя в этом жанре в «Суспирии» и «Кости и все такое». Хотя Батлеру назначена главная роль в фильме, Гуаданьино, возможно, интерпретировал персонажа Патрика Бейтмана совсем иначе.

Хотя ранее ходили слухи, что на роль Патрика Бейтмана рассматривали Джейкоба Элорди, этот кастинг не состоялся. К слову, у Элорди и Батлера есть еще кое-что общее: оба они сыграли совершенно разные версии Элвиса в фильмах Софии КопполыПрисцилла») и База ЛурманаЭлвис») соответственно.