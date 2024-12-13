Имя главного злодея из серии фильмов о мальчике-волшебнике в переводе с французского означает «полет смерти». Оно прекрасно описывает Верховного Пожирателя Смерти, которого талантливо изобразил Рэйф Файнс. Его герой грациозен, статен и беспощаден. Пока он показывает мастерское владение черной магией и летает даже без метлы, ощущаешь его будоражащее присутствие в каждой тени на экране. И куда без харизмы — Волан-де-Морт использовал свои откровенность и обаяние, чтобы привлечь на свою сторону последователей и манипулировать ими. Оторваться от его вида в фэнтези «Гарри Поттер и философский камень» и других частях поттерианы невозможно.