Назвать ярких и запоминающихся кинозлодеев легко. Но именно обаятельных антагонистов — задача со звездочкой: вряд ли Дарта Вейдера, Чужого или Саурона можно назвать привлекательными. Собрали для вас подборку из десяти харизматичных и даже где-то обольстительных кинозлодеев, которые точно заслуживают вашего внимания.
1. Кассандра Нова, «Дэдпул и Росомаха»
Сестра лидера Людей Икс — профессора Чарльза Ксавьера — мощный телепат, изрядно подпортивший жизнь Дэдпулу, Росомахе и многим другим в новом супергеройском блокбастере «Дэдпул и Росомаха». Злодейка в исполнении Эммы Коррин смотрится органично и может даже подвинуть самого Магнето. Сама актриса не считает Кассандру Нова типичной злодейкой. По мнению Коррин, ее героиня может проснуться и захотеть быть милой, а на следующий день так же легко передумать.
2. Волан-де-Морт, «Гарри Поттер и философский камень»
Имя главного злодея из серии фильмов о мальчике-волшебнике в переводе с французского означает «полет смерти». Оно прекрасно описывает Верховного Пожирателя Смерти, которого талантливо изобразил Рэйф Файнс. Его герой грациозен, статен и беспощаден. Пока он показывает мастерское владение черной магией и летает даже без метлы, ощущаешь его будоражащее присутствие в каждой тени на экране. И куда без харизмы — Волан-де-Морт использовал свои откровенность и обаяние, чтобы привлечь на свою сторону последователей и манипулировать ими. Оторваться от его вида в фэнтези «Гарри Поттер и философский камень» и других частях поттерианы невозможно.
3. Антон Чигур, «Старикам тут не место»
Странная стрижка Хавьера Бардема, которую он сам считал ужасной, не помешала ему блестяще исполнить роль киллера-карателя. Герой актера в драматическом триллере братьев Коэнов «Старикам тут не место» абсолютно бесчеловечен и беспощаден, и это леденит душу. Один из героев одноименного романа Кормака Маккарти даже сравнивал Чигура с бубонной чумой. Однако ты все равно с замиранием сердца смотришь, как мастерски актер жестикулирует, использует оружие и эффектно подбрасывает монеты.
4. Ганс Ланда, «Бесславные ублюдки»
Экранные нацисты чаще всего психически нестабильные, как в «Списке Шиндлера», или карикатурные как в «Великом диктаторе». Полковник Ганс Ланда совершенно другой: многословный и культурно возвышенный. Он, конечно же, тоже психопат, но также и обезоруживающе обаятелен, и это во многом благодаря сыгравшему Ланду Кристофу Вальца. Его интеллект и жизненная сила — идеальны для диалогов Квентина Тарантино. К слову, за роль в приключенческой драме «Бесславные ублюдки» Вальц получил свой первый «Оскар».
5. Ганс Грубер, «Крепкий орешек»
Этот культурный и очень коварный злодей сочетает в себе идеальные черты лица и глубокий, убедительный голос. Алан Рикман в роли Ганса Грубера в «Крепком орешке» постоянно импровизировал и менял ситуацию с особой виртуозностью. Игра актера крайне точна — сказывается театральная подготовка. Это придает персонажу еще больше веса и добавляет плюс к его экранной обаятельности.
6. Локи, «Тор»
Даже в киновселенной Marvel, где десятки запоминающихся и остроумных героев, у злодея есть шанс произвести незабываемое впечатление. Так было и с мстительным и коварным сводным братом Тора — Локи Лафейсоном в исполнении Тома Хиддлстона. Этот предатель, обманщик, убийца и неблагодарный мерзавец был великолепен в «Торе», но по-настоящему засиял в «Мстителях» — не только в злодейском, но и комическом стиле, отчего персонаж только выиграл. Изначально на роль даже рассматривали Джима Керри.
Примечательно, что персонаж Керри в комедийном хите 90-х «Маска» нашел маску скандинавского бога хитрости Локи. Но Том Хиддлстон в боевике «Тор» раскрылся во всех направлениях, и представить на его месте кого-то другого уже сложно.
7. Вампир Лестат, «Интервью с вампиром»
У Энн Райс, автора романов о вампирах, этот кровосос-француз — образец утонченности, аристократизма и острого ума. У Тома Круза получилось перенести персонажа со страниц книг на экран точно таким, каким он задумывался писательницей. Злодейская роль актера в картине «Интервью с вампиром» вышла даже убедительнее, чем героическая во франшизе «Миссия: невыполнима». Лестат де Лионкур получился ошеломляющим красавцем с безукоризненными манерами и прекрасным вкусом. Неотразимый и порочный, этот вампир — настоящий сердцеед уже более 30 лет.
8. Люциус Малфой, «Гарри Поттер и тайная комната»
Еще один злодей-аристократ. Роль досталась Джейсону Айзексу, который мечтал сыграть улыбчивого красавца-учителя Златопуста Локонса. Карты не сошлись, и мы увидели на экранах безупречного лжеца, убийцу и жестокого интригана.
Исполнитель роли Люциуса во второй части франшизы «Гарри Поттер и тайная комната» настолько погружался в роль, что Том Фелтон, сыгравший его сына Драко Малфоя по-настоящему побаивался актера, даже когда тот быстро выходил из образа. Между прочим, это благодаря Айзексу у Малфоя-старшего появились длинные светлые волосы и трость с головой кобры.
9. Дракула, «Ван Хельсинг»
Это не такой вампир, как из романа Брэма Стокера, герой Джейсона Айзекса — утонченный граф с манерами викторианского джентльмена. Волосы Влада Дракулы всегда аккуратно собраны в хвост, в мочке — серебряное кольцо, а длинный черный плащ развевается на ветру по канонам жанра. Искуситель подбирает себе в жены только красавиц, умерщвляя их укусом в шею, и крайне озабочен своим потомством.
Харизма Айзекса в «Ван Хельсинге» неоспорима, а его Дракула явно перетягивает одеяло с главного героя боевика, роль которого исполнил Хью Джекман.