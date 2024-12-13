Ефремов не станет Дедом Морозом в колонии

Представитель Ефремова назвал сообщения об участии актера в мероприятии в образе сказочного персонажа полным бредом. «Считаю, это просто недруги [Ефремова], мягко выражаясь, такую информацию запускают. Какие-то недоброжелатели. Очень неприятно смотреть такие сообщения про Ефремова и даже комментировать это», — сказал он.