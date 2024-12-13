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Ефремов не станет Дедом Морозом в колонии

Адвокат артиста опроверг сообщения об участии актера в мероприятии в образе Деда Мороза
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: PersonaStars

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за трагическое ДТП, не будет исполнять роль Деда Мороза на новогоднем празднике в исправительной колонии № 4 (ИК-4) в Белгородской области. Об этом Daily Storm сообщил адвокат артиста Юрий Падалко.

Представитель Ефремова назвал сообщения об участии актера в мероприятии в образе сказочного персонажа полным бредом. «Считаю, это просто недруги [Ефремова], мягко выражаясь, такую информацию запускают. Какие-то недоброжелатели. Очень неприятно смотреть такие сообщения про Ефремова и даже комментировать это», — сказал он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что Михаила Ефремова выдвинули на роль Деда Мороза в колонии. Тогда отмечалось, что актеру предоставили шанс «улучшить свое личное дело» участием в новогоднем празднике.