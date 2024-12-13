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55-летняя Дженнифер Лопез показала фото в экстремально коротких шортах

Актриса выложила кадры в откровенном наряде в соцсети

Американская певица и актриса Дженнифер Лопез показала кадры в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Дженнифер Лопез, фото: соцсети
Дженнифер Лопез, фото: соцсети

55-летняя знаменитость предстала перед камерой в кремовом костюме Chloé с многочисленными массивными оборками. Упомянутый комплект состоял из топа с длинными рукавами и экстремально коротких шортов. При этом звезда продемонстрировала длинные стройные ноги.

Дженнифер Лопез, фото: соцсети
Дженнифер Лопез, фото: соцсети

В качестве обуви она выбрала туфли-лодочки на высоких каблуках. Вдобавок исполнительнице сделали укладку и макияж с акцентом на глаза.

Ранее в декабре Дженнифер Лопез в соблазнительном платье с вырезами позировала на кухне.