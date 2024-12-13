55-летняя Дженнифер Лопез показала фото в экстремально коротких шортах

55-летняя знаменитость предстала перед камерой в кремовом костюме Chloé с многочисленными массивными оборками. Упомянутый комплект состоял из топа с длинными рукавами и экстремально коротких шортов. При этом звезда продемонстрировала длинные стройные ноги.