В Якутии планируют досъемки фильма с двойником Леонардо ДиКаприо

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Авторы киноленты «Лео, у нас сибирские обстоятельства» с двойником Леонардо ДиКаприо в главной роли, съемки которой поддержал Президентский фонд культурных инициатив, планируют досъемки фильма в Якутии. Об этом сообщил ТАСС продюсер картины Юрий Романов.
«Есть предложение сделать еще одну версию фильма. <…> Сейчас мы договариваемся [о процессе досъемок]. Нам нужно соблюсти сроки к выходу фильма к прокату в конце марта», — сказал собеседник агентства.
В основе сюжета история героя — Лео, голливудского актера, который оказывается в глухой сибирской деревне, где знакомится с местными жителями и даже находит свою любовь. Главную роль в картине исполняет якутский актер, известный как российский двойник Леонардо ДиКаприо — Александр Ясень. Премьера фильма планируется уже в 2025 году, добавил продюсер. Трейлер картины представлен на Шукшинском фестивале в Алтайском крае.
Основные съемки фильма велись в Алтайском крае, куда была организована экспедиция со студентами Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). В самом вузе съемочный процесс проходил в павильоне.