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Джуд Лоу получил звезду на Аллее славы в Голливуде

На церемонии награждения актера поддержала семья

Британский актер театра и кино Джуд Лоу получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом пишет People.

Джуд Лоу
Джуд ЛоуИсточник: Legion-Media.ru

Артист официально получил 2798-ю звезду. На церемонии присутствовали его близкие — дети Рафф и Айрис, а также жена Филиппа Коан. Во время своей речи Лоу поблагодарил членов семьи.

Джуд Лоу с семьей
Джуд Лоу с семьейИсточник: Legion-Media.ru

«Мне очень повезло, потому что рядом со мной была семья, которая разделяла и поддерживала мою страсть к актерскому мастерству и кинопроизводству. И некоторые из этих членов моей замечательной семьи сегодня здесь. И они знают, что они значат для меня. Я очень сильно их люблю», — отметил он.