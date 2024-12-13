60-летняя Моника Беллуччи снялась в откровенном виде для глянца

На размещенном снимке 60-летняя звезда «Битлджус Битлджус» предстала в комплекте нижнего белья, состоящем из полупрозрачного бюстгальтера и трусов, надетых поверх капроновых колготок. Кроме того, знаменитость позировала перед камерой в жакете с широкими плечами, отказавшись при этом от штанов.