Молодые россияне рассказали, кого хотели бы увидеть в фильмах и сериалах

Москва, 13 декабря. /ТАСС/. Большинство молодых россиян хотели бы увидеть на экранах новые фильмы и сериалы про врачей, полицейских и военных, свидетельствуют результаты опроса молодежи, проведенного холдингом «Газпром-Медиа» и участниками всероссийского студенческого проекта «Твой ход», поступившие в ТАСС.
«Опрос показал, про героев каких профессий молодые люди хотели бы увидеть новые фильмы и сериалы. Лидерами оказались врачи. Как наиболее интересных персонажей их выделили 28% респондентов. В топ-5 также вошли полицейские (20%), военные, спасатели и учителя (по 19% каждая из профессий)», — говорится в результатах исследования.
При этом, согласно данным опроса, фильмы и сериалы про военных интереснее респондентам мужского пола, а про врачей — опрошенным женщинам. Персонажей других профессий, среди которых предприниматели, психологи, юристы, программисты и другие, участники опроса выбирали реже. При этом более чем для половины респондентов (53%) неважно, какого возраста герой в фильмах и сериалах.
«Всестороннее изучение аудитории, безусловно, помогает нам создавать контент, который отвечает запросам современного зрителя. Опрос молодых людей, организованный совместно с проектом “Твой ход”, стал логичным продолжением нашего большого исследования, благодаря которому удалось выявить уникальные архетипы современных персонажей отечественного кино и сериалов. Мы узнали, как выглядит наш герой. Он сильный, смелый, неравнодушный к своей стране и к окружающим. А теперь этот образ обретает профессию», — отметила директор департамента по исследованиям «Газпром-Медиа» Дарья Пугачева.
По словам Пугачевой, опрос показал тенденцию: зрители хотят видеть в качестве героев фильмов и сериалов тех, кто спасает жизни, зачастую рискуя собой, а также формирует мировоззрение юного поколения, — врачей, полицейских, военных, спасателей, учителей. «Мы продолжим вносить вклад в популяризацию таких профессий, рассказывая о них на языке кино», — добавила она.
В рамках исследования опрошенные также рассказали, какие жанры в кино и сериалах они предпочитают. Несмотря на то, что большинство из опрошенных выбрали комедии (58%), интерес аудитории наблюдается и к фэнтези, детективам, семейным, историческим картинам и другим. Во всероссийском исследовании приняли участие порядка 2 000 человек. Больше половины из них (69%) — в возрасте до 20 лет, остальные — от 21 года до 35 лет. Опрос проводился на сайте проекта «Твой ход».