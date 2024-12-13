Молодые россияне рассказали, кого хотели бы увидеть в фильмах и сериалах

В рамках исследования опрошенные также рассказали, какие жанры в кино и сериалах они предпочитают. Несмотря на то, что большинство из опрошенных выбрали комедии (58%), интерес аудитории наблюдается и к фэнтези, детективам, семейным, историческим картинам и другим. Во всероссийском исследовании приняли участие порядка 2 000 человек. Больше половины из них (69%) — в возрасте до 20 лет, остальные — от 21 года до 35 лет. Опрос проводился на сайте проекта «Твой ход».