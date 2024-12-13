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Юлия Пересильд снялась в костюме елки на станции метро

Актриса снялась без макияжа в костюме новогодней елки
Юлия Пересильд, соцсети
Юлия Пересильд, соцсетиИсточник: Газета.Ру

Актриса Юлия Пересильд снялась в костюме елки в метро. Снимками она поделилась в соцсети.

40-летняя Пересильд позировала в костюме зеленой елки, украшенной новогодними игрушками. Образ дополнили массивные тапочки и варежки. Актриса отказалась от макияжа и укладки. Съемка прошла на одной из станций метро в Москве.

Юлия Пересильд состоит в отношениях с актером Михаилом Тройником с 2022 года. О романе пары стало известно через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже Пересильд публично подтвердила отношения. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет».

Ранее Юлия Пересильд снялась в бане.