Стали известны подробности ремейка фильма «Еще по одной»

Оригинальная датская картина «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном в главной роли вышла в 2020 году. Критики назвали фильм одной из лучших картин года. Спустя год СМИ сообщили о желании ДиКаприо создать англоязычную версию ленты.