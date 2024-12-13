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Стали известны подробности ремейка фильма «Еще по одной»

Сценарий американского ремейка напишет лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Оберн
Кадр из фильма «Еще по одной»
Кадр из фильма «Еще по одной»

Написанием сценария для англоязычной адаптации оскароносного фильма «Еще по одной» займется обладатель Пулитцеровской премии драматург Дэвид Оберн. Об этом сообщает портал Deadline.

Оберн является автором пьесы «Доказательство» и картины «Дом у озера». Срежиссирует фильм комик и актер Крис Рок, спродюсирует картину Леонардо ДиКаприо. Также ряд источников утверждает, что он же исполнит главную роль.

Оригинальная датская картина «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном в главной роли вышла в 2020 году. Критики назвали фильм одной из лучших картин года. Спустя год СМИ сообщили о желании ДиКаприо создать англоязычную версию ленты.