Звезда «Доктора Хауса» вспомнила об угрозах от фанатов из-за ее роли в сериале

Звезда «Доктора Хауса» Оливия Уайлд вспомнила, что оказалась вынуждена ходить с охраной на съемках шоу из-за угроз от фанатов сериала. Ее слова передает Variety.
В студию, рассказала Уайлд, поступали «безумные угрозы» из-за того, что у ее героини Реми (она же — Тринадцать) были отношения с темнокожим персонажем доктором Эриком Форманом. Его в сериале сыграл актер Омар Эппс.
Уайлд объяснила, что межрасовые отношения были шокирующими для того времени, что вызвало негодование у зрителей.
В той же беседе Оливия Уайлд рассказала, что мечтала стать актрисой с трех лет. Она отказалась от учебы в колледже, чтобы уехать в Голливуд в возрасте 18 лет.
«Но я сказала себе, что если через год ничего не получится, то вернусь. Мне повезло, я начала работать», — поделилась знаменитость.