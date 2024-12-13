Автор фильма «Папу маме заверни» рассказал, как Нагиев согласился на съемки

«Мне говорили, что “это бесполезно, ты никогда в жизни этого артиста не получишь”. А я всегда им восхищался, это великий артист, который сделал себя сам. Наверное, с фильма “Чистилище” началось мое восхищение, с детства. Он так же, как и мы, из Петербурга! В общем, с каждым разом, когда мне говорили “не получится, ты не сможешь” я отчетливее понимал — значит точно будет с нами», — поделился Иван Архипов.