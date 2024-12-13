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Автор фильма «Папу маме заверни» рассказал, как Нагиев согласился на съемки

Режиссер Архипов: в главной роли новогодней комедии мы видели только Нагиева

Многие персонажи новогодней комедии «Папу маме заверни» писались под конкретных актеров, однако уверенности, что они исполнят эти роли, не было, рассказал автор идеи и сценария, режиссер и генеральный продюсер фильма Иван Архипов.

По словам создателя проекта, в главной роли он и его команда — креативный продюсер Виктория Гудз и линейный продюсер Елена Семенова — видели только Дмитрия Нагиева. Однако актер в момент написания сценария находится в творческом отпуске и долгое время не снимался.

«Мне говорили, что “это бесполезно, ты никогда в жизни этого артиста не получишь”. А я всегда им восхищался, это великий артист, который сделал себя сам. Наверное, с фильма “Чистилище” началось мое восхищение, с детства. Он так же, как и мы, из Петербурга! В общем, с каждым разом, когда мне говорили “не получится, ты не сможешь” я отчетливее понимал — значит точно будет с нами», — поделился Иван Архипов.

В итоге Дмитрию Нагиеву понравился сценарий и он согласился принять участие в проекта. Во время съемок актер даже вносил в текст свои шутки, чтобы сделать фильм еще лучше и естественнее.

Ранее был раскрыт гонорар Дмитрия Нагиева за выступление на новогодних корпоративах.