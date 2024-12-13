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Кинокритики США выбрали лучшие фильмы года

Variety подвел итоги года и опубликовал свой список лучших картин 2024

Авторитетный портал Variety составил рейтинг лучших фильмов 2024 года. Список опубликован на сайте издания.

Портал представил сразу два топа от двух известных кинокритиков: Оуэна Глейбермана и Питера Дебрюжа. Лучшей картиной уходящего года Глейберман назвал «Претендентов» с Зендаей в главной роли. На втором месте его списка расположилась драма «Семя священного инжира», а замкнула тройку лучших фильмов по версии Variety лента «Настоящая боль». Также в десятке оказались «Головоломка 2», «Skywalkers: История одной пары», «Никому не известный», «Народный Джокер», «Плохая девочка», «Комната по соседству» и «Виды доброты».

Кадр из мультфильма «Головоломка 2»
Кадр из мультфильма «Головоломка 2»

Дебрюж назвал лучшей картиной мультфильм «Головоломка 2». В тройку также попали «Семя священного инжира» и «Байкеры». Остальные места в десятке заняли «Анора» с россиянами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в главных ролях, вторая часть «Дюны», «Другой человек», «Женщина», «Зеленая граница», «Комната по соседству» и «Граф Монте-Кристо».