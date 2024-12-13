В фильме 1989 года Тим Бертон представил миру новую версию Джокера. Эта инкарнация совмещала в себе эксцентричность, безумие и криминальный гений персонажа. По сюжету мафиози Джек Напье в процессе схватки с темным рыцарем падает в чан с химикатами — так Джокер получает свой пугающий внешний вид: зеленые волосы, бледную кожу и застывшую улыбку на лице. Харизматичного маньяка сыграл Джек Николсон, который на момент участия в съемках уже был на пике своей славы — за плечами актера уже было два «Оскара» за «Пролетая над гнездом кукушки» и «Язык нежности».