Джокер — заклятый враг Бэтмена не только на страницах комиксов, но и один из самых узнаваемых злодеев в истории кино. Каждый артист, сыгравший этого персонажа, привносил в него культурный код эпохи.
От комичного бандита до глубоко трагической фигуры — обо всех появлениях Джокера на экранах расскажем в статье.
1. Сизар Ромеро — «Бэтмен» (1966)
Актер с испанскими корнями наделил комиксного персонажа яркостью и шутливостью, которые стали основой его киновоплощения в фильме 1966 года и сериале «Бэтмен», который выходил с середины 60-х. Благодаря звезде золотого века Голливуда Сизару Ромеро Джокер стал комедийным злодеем, напоминающим скорее уличного фокусника, чем опасного психопата. Его нарочито яркий костюм, характерный смех и пестрая внешность идеально вписывались в стилистику супергеройского кино, которое тогда больше ассоциировалось с легким семейным развлечением.
Примечательно, что на съемках Ромеро отказался сбривать свои фирменные усы, поэтому грим накладывался поверх них, что придало образу еще больше абсурдности.
2. Джек Николсон — «Бэтмен» (1989)
В фильме 1989 года Тим Бертон представил миру новую версию Джокера. Эта инкарнация совмещала в себе эксцентричность, безумие и криминальный гений персонажа. По сюжету мафиози Джек Напье в процессе схватки с темным рыцарем падает в чан с химикатами — так Джокер получает свой пугающий внешний вид: зеленые волосы, бледную кожу и застывшую улыбку на лице. Харизматичного маньяка сыграл Джек Николсон, который на момент участия в съемках уже был на пике своей славы — за плечами актера уже было два «Оскара» за «Пролетая над гнездом кукушки» и «Язык нежности».
Николсон заключил со студией контракт, который предусматривал процент от кассовых сборов, что принесло ему рекордный доход. «Бэтмен» же стал хитом проката и закрепил за Джокером Бертона статус одного из величайших кинозлодеев. Сцена в музее, где Напье уничтожает картины под музыку Prince, до сих пор вызывает у фанатов и смех, и восторг.
3. Хит Леджер — «Темный рыцарь» (2008)
Сейчас в это не верится, но на старте проекта кастинг на роль главного антагониста вызвал у фанатов негодование. Публика никак не могла представить звезду ромкомов и мелодрам Хита Леджера в образе заклятого врага Бэтмена. Однако артист превзошел все ожидания, и его Джокер в оскароносной картине Кристофера Нолана стал настоящим воплощением хаоса.
Джокер в «Темном рыцаре» не стремится к богатству или власти. Его цель — все разрушить и доказать, что в экстремальных условиях любой человек может потерять себя. Для подготовки к роли Леджер заперся в гостиничном номере на несколько недель, чтобы полностью погрузиться в психологию персонажа. Он сам придумал манеры и походку, и результат поразил фанатов комиксов наповал.
Грим, шрамы и фраза «Почему ты такой серьезный?» впоследствии стали культовыми. Но, к сожалению, Хит Леджер не дожил до своего триумфа. Актер скончался за несколько месяцев до премьеры фильма. «Оскар» за роль ему вручили посмертно. Для многих поклонников именно этот Джокер остается лучшим.
4. Джаред Лето — «Отряд Самоубийц» (2016)
В этом проекте режиссер Дэвид Эйр по-новому посмотрел на знакомого персонажа. В «Отряде самоубийц» Джокер — эксцентричный гангстер, весь в татуировках, со стильной стрижкой, украшениями на зубах и вызывающими нарядами, и его роль досталась актеру и фронтмену группы Thirty Seconds to Mars Джареду Лето.
Джаред — известный последователь системы Станиславского. Подготовка к роли Джокера не стала для него исключением. Известно, что артист оставался в образе и вне съемок. По воспоминаниям коллег, Лето даже присылал им своеобразные подарки в виде мертвых крыс. Несмотря на глубокое погружение, многие сцены с участием звезды были попросту вырезаны и не вошли в ленту.
Джокер в исполнении музыканта вернулся в 2021 году в «Лиге Справедливости Зака Снайдера», правда, его участие ограничилось единственной сценой с Бэтменом, которого, как известно, сыграл Бен Аффлек.
5. Хоакин Феникс — «Джокер» (2019)
Когда Тодд Филлипс, известный по трилогии «Мальчишник в Вегасе», объявил о создании сольного фильма о Джокере, многие восприняли это с сомнением. Однако выход «Джокера» в 2019 году стал настоящим культурным феноменом. Главную роль сыграл Хоакин Феникс, представив, наверное, самую реалистичную интерпретацию злодея Готэма.
Феникс известен своим выбором сложных и эмоционально насыщенных ролей. Он неоднократно отказывался от участия в крупных франшизах, отдавая предпочтение независимому кино. Но проект Филлипса привлек его своей уникальностью: сценарий рассматривал Джокера как жертву системы. По сюжету Артур Флек, неудавшийся стендап-комик с тяжелым психическим расстройством, в одночасье становится символом протеста и анархии.
Чтобы подчеркнуть моральную и физическую хрупкость Флека, Хоакину пришлось сбросить 23 килограмма. А на съемках он часто импровизировал: сцены в туалете, например, где Артур танцует после своего первого убийства, в сценарии не было — это так артист отреагировал на музыку, которую включила композитор Хильдур Гуднадоуттир.
Нелишним будет напомнить, что «Джокер» при бюджете в 55 миллионов долларов, собрал более миллиарда долларов в прокате, став самым прибыльным фильмом с рейтингом R. Лента завоевала «Золотого льва», а Феникс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, продолжив тенденцию, начатую Леджером.
Осенью 2024 года состоялась премьера сиквела боевика под названием «Джокер: Безумие на двоих». К Хоакину Фениксу на экране присоединилась Леди Гага, ей досталась роль спутницы Джокера Харли Квинн. Лента не смогла повторить успех первой картины. О том, почему так вышло, можно узнать в обзоре «Кино Mail».