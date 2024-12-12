Заявивший о желании уйти в монастырь актер «Кадетства» вывел в свет внучку

На премьере нового фэнтези также побывали Людмила Артемьева, исполняющая роль Бабы Ягы, Глафира Тарханова и другие знаменитости. Помимо Андреева, в компании своих родных пришли и другие актеры. Так, Дмитрий Миллер вывел в свет дочек, Артем Ткаченко — подросших сыновей, а Михаил Галустян — всю семью.