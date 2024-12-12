Заявивший о желании уйти в монастырь актер «Кадетства» вывел в свет внучку

Ранее заявивший о желании уйти в монастырь актер Вадим Андреев появился на светской премьере фильма «Баба Яга спасает Новый год».
66-летний актер сериалов «Кадетство» и «Мосгаз» вышел в свет вместе с 11-летней внучкой Софией.
В недавней беседе с изданием Леди Mail Андреев назвал девочку артистичной и талантливой. Кроме того, он отметил, что старается быть для нее хорошим дедушкой.
На премьере нового фэнтези также побывали Людмила Артемьева, исполняющая роль Бабы Ягы, Глафира Тарханова и другие знаменитости. Помимо Андреева, в компании своих родных пришли и другие актеры. Так, Дмитрий Миллер вывел в свет дочек, Артем Ткаченко — подросших сыновей, а Михаил Галустян — всю семью.
Фильм «Баба Яга спасает Новый год» — сиквел киносказки «Баба Яга спасает мир». В этот раз главные герои будут сражаться со Снежной Королевой, желающей заморозить весь мир.