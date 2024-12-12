В Мумбаи открылся фестиваль российского кино

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /ТАСС/. Фестиваль российского кино стартовал в индийском городе Мумбаи. Об этом сообщила ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Индии Елена Ремизова.
«Фестиваль организован “Роскино” и проходит в Индии уже в третий раз после паузы из-за пандемии коронавируса. Интерес к показам огромный, всегда полные залы», — рассказала она.
На открытии смотра в Мумбаи организаторы показали фильм «Триумф» (2024) режиссера Михаила Лукачевского, который рассказывает историю тренера по вольной борьбе Дмитрия Коркина и его воспитанников, покоривших Олимпийские игры. В пятницу показы начнутся в Нью-Дели с картины «Сто лет тому вперед» (2024) Александра Андрющенко, снятого по мотивам одноименного советского романа Кира Булычева 1978 года из цикла об Алисе Селезневой.
Также в программу фестиваля вошли картины «Лед 3» (2024) режиссера Юрия Хмельницкого, «Летучий корабль» (2024) Ильи Учителя, и «Пираты галактики Барракуда» (2024) Антона Борматова.
«Каждый год после завершения показов мы слышим пожелания, чтобы в Индию привозилось больше фильмов. Безусловно, подобные кинофестивали способствуют укреплению наших отношений и определенному возрождению среди индийской публики интереса к российскому кино», — отметила Ремизова.
По ее словам, «хотелось бы, чтобы подобные фестивали проводились два, три, а даже лучше четыре раза в год в разных точках Индии». Текущий смотр российского кино продлится в Нью-Дели и Мумбаи до 15 декабря.