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Опубликован список лучших зарубежных сериалов года

Сайт Collider выложил свой топ-25 лучших сериалов 2024 года

Лучшим сериалом года стало шоу по вселенной «Звездных войн» от Disney+ «Аколит». Список топ-25 проектов 2024 года опубликовал сайт Collider.

На втором месте рейтинга расположился проект студии Marvel — мини-сериал «Это все Агата», сюжет которого разворачивается вокруг колдуньи Агаты Харкнесс после того, как она вырвалась из плена Алой Ведьмы. На третьем месте — второй сезон мультипликационного проекта «Аркейн», в основу которого легла игра League of Legends.

В список также вошли такие сериалы, как «Олененок», «Пацаны», «День Шакала», «Учитель английского» и другие.