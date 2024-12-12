Опубликован список лучших зарубежных сериалов года

На втором месте рейтинга расположился проект студии Marvel — мини-сериал «Это все Агата», сюжет которого разворачивается вокруг колдуньи Агаты Харкнесс после того, как она вырвалась из плена Алой Ведьмы. На третьем месте — второй сезон мультипликационного проекта «Аркейн», в основу которого легла игра League of Legends.