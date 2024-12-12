Николь Кидман пришла на премьеру в усыпанном розовыми цветами платье

Николь Кидман появилась на премьере фильма «Плохая девочка», которая накануне прошла в Лос-Анджелесе. 58-летняя актриса пришла на светское мероприятие в эффектном наряде.
Кидман надела нежно-розовое платье со шлейфом. Наряд был расшит искусственными цветами, его также украшал черный бант на талии. Актриса собрала волосы в пучок, оставив несколько прядей у лица. Звезда также сделала нежный макияж и надела изящные серьги.
В центре сюжета фильма «Плохая девочка» — 40-летняя Роми (ее играет Кидман), руководящая крупной IT-компанией, которая готовится выйти на биржу. Героиня обожает своего ребенка и всегда была образцовой женой. Однако их отношения с мужем давно превратились в рутину.
Неожиданно Роми начинает тайно встречаться с 21-летним новичком, который только что устроился к ней на стажировку. Их страстный, но запретный роман грозит опасными последствиями для обоих.
Актриса в недавнем интервью The Hollywood Reporter призналась, что была рада сыграть в этой картине. Она уверена, что многим женщинам откликнется история ее героини.
«Я думаю, что это действительно близко многим. Есть много женщин, которые думают: “Ну, я сделала это, у меня есть дети, у меня есть муж, а чего я на самом деле хочу? Кто я и каковы мои желания? Должна ли я притворяться кем-то другим, чтобы люди меня любили?” Я думаю, что этот фильм очень раскрепощает», — считает звезда.
Впервые кинолента была представлена публике в августе на 81-м Венецианском международном кинофестивале, где Кидман получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль.
Недавно стало известно, что актриса была номинирована на «Золотой глобус» за участие в этом фильме.