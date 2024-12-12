Николь Кидман пришла на премьеру в усыпанном розовыми цветами платье

«Я думаю, что это действительно близко многим. Есть много женщин, которые думают: “Ну, я сделала это, у меня есть дети, у меня есть муж, а чего я на самом деле хочу? Кто я и каковы мои желания? Должна ли я притворяться кем-то другим, чтобы люди меня любили?” Я думаю, что этот фильм очень раскрепощает», — считает звезда.