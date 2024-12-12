Прилучный и Разумовская воссоединились в честь 10-летия «Мажора»

Прилучный утверждает, что «Мажор» — один из самых любимых сериалов российских зрителей. Кроме того, проект, по мнению актера, вызывает интерес не только у его поклонников, он также дорог и создателям. «Здесь все сложилось: и актерская команда, и съемочная группа во главе с продюсерами, поэтому каждому интересно работать. Мы изначально поставили себе высокую планку. Все, кто приходил на проект, влюблялись в него, в сценарий, в то, что происходит на площадке, и старались делать все лучше, качественнее и быстрее», — отметил актер.