Прилучный и Разумовская воссоединились в честь 10-летия «Мажора»

Павел Прилучный и Карина Разумовская воссоединились в честь десятилетия франшизы «Мажор». Актеры, сыгравшие главных героев Игоря Соколовского и Викторию Родионову, снялись вместе в юбилейном спецэпизоде «Мажор 10 лет».
Команда проекта вновь собралась на площадке, чтобы вспомнить, как все начиналось, поговорить о феномене популярности «Мажора», поделиться любимыми моментами со съемок и обсудить, как изменились герои за прошедшие десять лет.
Прилучный утверждает, что «Мажор» — один из самых любимых сериалов российских зрителей. Кроме того, проект, по мнению актера, вызывает интерес не только у его поклонников, он также дорог и создателям. «Здесь все сложилось: и актерская команда, и съемочная группа во главе с продюсерами, поэтому каждому интересно работать. Мы изначально поставили себе высокую планку. Все, кто приходил на проект, влюблялись в него, в сценарий, в то, что происходит на площадке, и старались делать все лучше, качественнее и быстрее», — отметил актер.
В ролике Карина Разумовская, в свою очередь, шутит, что ее любимые сцены — те, в которых она «бьет Прилучного по лицу».
В спецэпизоде, помимо Прилучного и Разумовской, снялись Павел Чинарев, Игорь Жижикин, Александр Обласов, Анна Цуканова-Котт, Денис Шведов, а также продюсер Александр Цекало.
Напомним, премьера сериала «Мажор» состоялась в 2014 году на «Первом канале». В центре сюжета — Игорь Соколовский, сын олигарха, который по стечению обстоятельств становится сотрудником полиции.
В первом сезоне герой переживает трансформацию: из прожигателя жизни он становится ответственным молодым человеком и учится командной работе. На протяжении следующих сезонов Соколовский продолжает подниматься по карьерной лестнице и расследовать тайны своей семьи.
Также было снято три полнометражных фильма: в 2021 году вышел «Мажор. Фильм», спустя год — «Мажор в Сочи». В 2025-м планируется премьера картины «Мажор в Дубае».
Спецэпизод «Мажор 10 лет» выйдет 21 декабря на «Кинопоиске».