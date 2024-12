Variety: Disney снимет киноверсию «Рапунцель: Запутанная история»

Анимационный фильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел в прокат 14 лет назад и собрал в мировом прокате $592 млн при бюджете в $260 млн, напоминает Variety. Картина получила номинацию на премию «Оскар» за песню I See The Light. После выхода мультфильма были выпущены короткометражка «Рапунцель: Счастлива навсегда» (Tangled Ever After, 2012) и телесериал «Рапунцель: Новая история» (Tangled: The Series, 2017−2020).