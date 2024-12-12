В РФ приступили к работе над художественным фильмом «Бейрут»

«Хотя подлинные события, которые легли в основу сюжета картины, происходили в 1985 году, эта история продолжается, — привели в пресс-службе слова Константина Эрнста. — И спустя 40 лет она все еще, а иногда и более актуальна для мира и для тех мест, где происходит действие фильма».