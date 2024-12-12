В РФ приступили к работе над художественным фильмом «Бейрут»

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Первый канал совместно с кинокомпанией «Дирекция кино» приступил к работе над художественным фильмом «Бейрут». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.
«Кинокомпания “Дирекция кино” и продюсеры Константин Эрнст и Анатолий Максимов приступили к работе над фильмом “Бейрут”», — отметили в пресс-службе. Сейчас идет подготовительный период. «В картине будут задействованы звезды российского кино, — добавили на Первом канале. — Съемки начнутся в 2025 году и будут проходить в Марокко, Турции и Москве».
Действие фильма начинается в 1985 году. «За десять лет гражданская война в Ливане превратила Бейрут — столицу всего Ближнего Востока — в город пост-апокалипсиса, — говорится в описании будущей картины. — Недавно прибывший в Бейрут резидент сталкивается с беспрецедентной угрозой». Впервые в истории похищены советские дипломаты, двое из которых кадровые разведчики.
«Хотя подлинные события, которые легли в основу сюжета картины, происходили в 1985 году, эта история продолжается, — привели в пресс-службе слова Константина Эрнста. — И спустя 40 лет она все еще, а иногда и более актуальна для мира и для тех мест, где происходит действие фильма».
По словам Анатолия Максимова, время действие будущего фильма — «мир накануне». Впереди — глобальные перемены. «19 ноября 1985 года со встречи Рейгана и Горбачева в Женеве начнется отсчет новой исторической эпохи, — добавил продюсер. — До этого в большой политике время мерилось десятилетиями, теперь счет пойдет на месяцы и недели. Но пока сентябрь 1985 года — пограничное время, пограничное состояние героев».