Повар Вуди Аллена подал в суд на режиссера

По словам Фахардо, он также высказывал опасения по поводу своей зарплаты — его работодатели должным образом не удерживали налоги и не предоставляли платежную ведомость, а затем обсчитали его на $300. Мужчина добавил, что режиссер и его жена сначала «осыпали комплиментами» его кулинарные навыки, но после увольнения раскритиковали его готовку. Фахардо утверждает, что его блюда были сделаны вкусно и качественно.