Вызывает желание заткнуть уши. Что не так с «Моаной 2»?

Второй «Моане» не повезло еще и с музыкальными номерами. Самая яркая композиция, «Песня мореходов» («We Know the Way»), перекочевала в сиквел прямиком из оригинала. Композиций уровня «Что меня ждет» («How Far I'll Go») в продолжении нет, зато есть подборка треков в диапазоне от проходных до отталкивающих. Например, рэп в исполнении Лото, одной из попутчиц Моаны, вызывает желание если не выбежать из зрительного зала, то как минимум заткнуть уши. Здесь стоит отметить, что «Моане 2», как и почти любому другому мюзиклу, мешает дубляж: есть вероятность, что в оригинале даже эти неяркие песни все же звучат лучше.