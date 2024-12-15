Вызывает желание заткнуть уши. Что не так с «Моаной 2»?

Сюжет мультфильма «Моана 2»
Через несколько лет после совместного приключения с полубогом Мауи дочери вождя Моане вновь приходится покинуть родные берега. На этот раз ее целью является таинственный остров Мотуфету. Согласно легендам, когда-то давно злой бог Нало утопил его в океане; если Моана сумеет добраться до Мотуфету, ей удастся воссоединить разрозненные океанические племена, которые пока что даже не подозревают о существовании друг друга.
Проблема в том, что Мауи куда-то пропал (оказывается, что его взяла в плен Матанги, приспешница Нало), поэтому героине приходится сформировать группу поддержки из жителей деревни. Когда катамаран Моаны выходит в море, выясняется, что команда на нем собралась не вполне компетентная.
Зачем смотреть
«Моану 2», конечно же, стоит смотреть на большом экране, чтобы лучше разглядеть реалистичные волосы, волны и языки пламени, завораживающее звездное небо, люминесцентную акулу, исполинскую ракушку, пожирающую корабли, уморительных пиратов в кокосовых доспехах (они, впрочем, присутствовали и в первой части) и прочие чудеса, появившиеся на свет благодаря фантазии авторов и профессионализму специалистов по компьютерной графике.
Почему можно не смотреть
Но «Моану 2» точно не стоит смотреть ради истории. Сюжет оригинальной ленты тоже не отличался сложностью, в сиквеле же он и вовсе кажется пунктирной линией, существующей только для того, чтобы вести героев от одной экшен-сцены к другой.
Сюжету соответствуют и персонажи: скажем, все попутчики Моаны — это простенькие карикатуры (петух Хейхей, вновь оказавшийся в команде, удерживает статус одного из самых неприятных диснеевских животных-компаньонов). Антагонистам повезло еще меньше — бОльшую часть времени о них вообще не вспоминают. Нало (простите за небольшой спойлер) появляется на экране только в сцене на титрах, причем с единственной целью — проложить дорогу к еще одному сиквелу.
Второй «Моане» не повезло еще и с музыкальными номерами. Самая яркая композиция, «Песня мореходов» («We Know the Way»), перекочевала в сиквел прямиком из оригинала. Композиций уровня «Что меня ждет» («How Far I'll Go») в продолжении нет, зато есть подборка треков в диапазоне от проходных до отталкивающих. Например, рэп в исполнении Лото, одной из попутчиц Моаны, вызывает желание если не выбежать из зрительного зала, то как минимум заткнуть уши. Здесь стоит отметить, что «Моане 2», как и почти любому другому мюзиклу, мешает дубляж: есть вероятность, что в оригинале даже эти неяркие песни все же звучат лучше.