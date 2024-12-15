Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Вызывает желание заткнуть уши. Что не так с «Моаной 2»?

Мультфильм о приключениях островитянки Моаны полюбился зрителям благодаря тропическому антуражу, юмору и запоминающимся песням. Увы, долгожданный сиквел вышел гораздо менее удачным. Почему – узнайте из обзора Кино Mail

Сюжет мультфильма «Моана 2»

Через несколько лет после совместного приключения с полубогом Мауи дочери вождя Моане вновь приходится покинуть родные берега. На этот раз ее целью является таинственный остров Мотуфету. Согласно легендам, когда-то давно злой бог Нало утопил его в океане; если Моана сумеет добраться до Мотуфету, ей удастся воссоединить разрозненные океанические племена, которые пока что даже не подозревают о существовании друг друга.

Проблема в том, что Мауи куда-то пропал (оказывается, что его взяла в плен Матанги, приспешница Нало), поэтому героине приходится сформировать группу поддержки из жителей деревни. Когда катамаран Моаны выходит в море, выясняется, что команда на нем собралась не вполне компетентная.

Зачем смотреть

Кадр из мультфильма «Моана 2»
Кадр из мультфильма «Моана 2»

«Моана 2» — яркая и довольно динамичная лента для всей семьи. Современную диснеевскую анимацию лучше всего описывает слово «богатая», и этот сиквел к вышедшему восемь лет назад фильму — не исключение.

«Моану 2», конечно же, стоит смотреть на большом экране, чтобы лучше разглядеть реалистичные волосы, волны и языки пламени, завораживающее звездное небо, люминесцентную акулу, исполинскую ракушку, пожирающую корабли, уморительных пиратов в кокосовых доспехах (они, впрочем, присутствовали и в первой части) и прочие чудеса, появившиеся на свет благодаря фантазии авторов и профессионализму специалистов по компьютерной графике.

Почему можно не смотреть

Кадр из мультфильма «Моана 2»
Кадр из мультфильма «Моана 2»

Но «Моану 2» точно не стоит смотреть ради истории. Сюжет оригинальной ленты тоже не отличался сложностью, в сиквеле же он и вовсе кажется пунктирной линией, существующей только для того, чтобы вести героев от одной экшен-сцены к другой.

Сюжету соответствуют и персонажи: скажем, все попутчики Моаны — это простенькие карикатуры (петух Хейхей, вновь оказавшийся в команде, удерживает статус одного из самых неприятных диснеевских животных-компаньонов). Антагонистам повезло еще меньше — бОльшую часть времени о них вообще не вспоминают. Нало (простите за небольшой спойлер) появляется на экране только в сцене на титрах, причем с единственной целью — проложить дорогу к еще одному сиквелу.

Второй «Моане» не повезло еще и с музыкальными номерами. Самая яркая композиция, «Песня мореходов» («We Know the Way»), перекочевала в сиквел прямиком из оригинала. Композиций уровня «Что меня ждет» («How Far I'll Go») в продолжении нет, зато есть подборка треков в диапазоне от проходных до отталкивающих. Например, рэп в исполнении Лото, одной из попутчиц Моаны, вызывает желание если не выбежать из зрительного зала, то как минимум заткнуть уши. Здесь стоит отметить, что «Моане 2», как и почти любому другому мюзиклу, мешает дубляж: есть вероятность, что в оригинале даже эти неяркие песни все же звучат лучше.

Моана 2
Моана 2
2024/США
комедия
мультфильмы
мюзикл
приключения
семейный