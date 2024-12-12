38-летняя Линдси Лохан показала лицо без макияжа

Американская актриса, певица, модель и дизайнер одежды Линдси Лохан показала естественную внешность на новом фото. Снимок опубликовала дерматолог Радмила Лукиан на своей странице в соцсети.
38-летняя звезда «Чумовой пятницы» сфотографировалась без макияжа с убранными от лица волосами. Лохан сходила на прием к специалисту в черной футболке. При этом от аксессуаров она отказалась.
В ноябре Лохан раскрыла секреты красоты. Актриса призналась, что уделяет повышенное внимание уходу за кожей: после пробуждения она прикладывает к лицу холодное полотенце, после чего наносит увлажняющий крем или сыворотку.