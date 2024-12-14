«Злая» с Арианой Гранде — один из самых обсуждаемых фильмов года. Что в нем такого?

О чем фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Девочка Дороти, попавшая в волшебную страну Оз из Канзаса, побеждает ведьму Эльфабу, вылив на нее ведро воды. Это событие, впрочем, остается за кадром; лента «Злая» начинается с праздника: местные жители радуются гибели злодейки, к их торжеству присоединяется добрая волшебница Глинда. Кто-то спрашивает ее, была ли она лично знакома с Эльфабой, и чародейка погружается в воспоминания.
Оказывается, когда-то они не просто учились в одном и том же магическом вузе, но еще и делили комнату в студенческом общежитии. Поначалу отношения не складывались, замкнутая Эльфаба, с юных лет придерживавшаяся готического стиля в одежде, конфликтовала с розово-блондинистой тусовщицей Глиндой. Но со временем стало ясно, что Эльфи (так соседка по комнате окрестила будущую ведьму) совсем не злая — просто все окружающие считают ее таковой, поскольку она родилась на свет зеленой.
Зачем смотреть
«Злая: Сказка о ведьме Запада» — красочное масштабное фэнтези с добротной компьютерной графикой и сюжетом, не лишенным любопытных плоттвистов. Здесь стоит отметить, что фильм является экранизацией мюзикла 2003 года, а тот в свою очередь был основан на книге Грегори Магуайра, выпущенной 30 лет назад; поэтому зрителей, знакомых с первоисточником, история Эльфабы вряд ли удивит.
Тщательность и детализация, с которыми воспроизводится на экране страна Оз, и тот факт, что многие события разворачиваются в стенах академии для магов, время от времени заставляют вспомнить киносериал о «Гарри Поттере». Некоторые находки авторов «Злой» даже, пожалуй, переплевывают чудеса, которые можно было увидеть в Хогвартсе. Чего стоит одна библиотека с уникальным цилиндрическим книжным шкафом, превращающимся в подмостки во время одного из музыкальных номеров.
Зарубежные критики также наперебой хвалят исполнительниц ролей Глинды и Эльфабы, но здесь все не так однозначно. Скажем, Глинда в исполнении Арианы Гранде — пример идеального кастинга и слабой актерской игры. Гранде с ее ужимками поп-дивы отлично вписывается в образ пустышки в розовом, но ни разу за фильм не демонстрирует что-либо похожее на настоящие человеческие эмоции (тем не менее, ей уже прочат «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана»). С другой стороны, Синтиа Эриво, которой в роли Эльфабы приходится работать с более широкой эмоциональной палитрой, хороша практически во всех регистрах.
Наконец, «Злая» — это еще и высказывание на тему терпимости и ксенофобии. Время от времени сценаристы сбиваются с интонации, заставляя героев говорить слоганами, зато посыл легко считывается.
Почему можно не смотреть
Мюзикл — форма, которая подходит далеко не каждому зрителю и не каждому сюжету. В «Злой» же, кроме всего прочего, наблюдается нехватка яркого музыкального материала. На пару хитов приходится с десяток не так чтобы запоминающихся песен (отметим, справедливости ради, что все музыкальные номера поставлены эффектно — массовка, костюмы и декорации производят впечатление). Для картины, хронометраж которой — более двух с половиной часов (кстати, это только первая половина истории Эльфабы, премьера продолжения состоится через год), двух ярких треков, пожалуй, недостаточно.
К тому же, форма плохо стыкуется с месседжем: преувеличенные жесты и позирование, характерные для мюзиклов, не очень идут истории о принятии себя.