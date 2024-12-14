«Злая» с Арианой Гранде — один из самых обсуждаемых фильмов года. Что в нем такого?

Зарубежные критики также наперебой хвалят исполнительниц ролей Глинды и Эльфабы, но здесь все не так однозначно. Скажем, Глинда в исполнении Арианы Гранде — пример идеального кастинга и слабой актерской игры. Гранде с ее ужимками поп-дивы отлично вписывается в образ пустышки в розовом, но ни разу за фильм не демонстрирует что-либо похожее на настоящие человеческие эмоции (тем не менее, ей уже прочат «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана»). С другой стороны, Синтиа Эриво, которой в роли Эльфабы приходится работать с более широкой эмоциональной палитрой, хороша практически во всех регистрах.