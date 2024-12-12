Стало известно о съемках фильма про заклятого врага Бэтмена

Известно, что картину спродюсирует режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли Мэтт Ривз. Это значит, что фильм будет относиться к его киновселенной о супергерое в костюме, куда также входит сериал «Пингвин», а не к обновленной вселенной DC Джеймса Ганна.