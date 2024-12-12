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Стало известно о съемках фильма про заклятого врага Бэтмена

Майк Флэнаган снимет фильм о враге Бэтмена Глиноликом по собственному сценарию
Кадр из сериала «Новые приключения Бэтмена» (1997-1998)
Кадр из сериала «Новые приключения Бэтмена» (1997-1998)

Режиссер известных фильмов ужасов, среди которых «Доктор сон» и «Игра Джеральда», Майк Флэнаган готовится снимать фильм о злодее из комиксов про Бэтмена по имени Глиноликий. Об этом стало известно Variety.

Известно, что картину спродюсирует режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли Мэтт Ривз. Это значит, что фильм будет относиться к его киновселенной о супергерое в костюме, куда также входит сериал «Пингвин», а не к обновленной вселенной DC Джеймса Ганна.

Сообщается, что съемки фильма о Глиноликом стартуют в начале 2025 года. Сейчас Флэнаган работает над сценарием, как и в случае с предыдущими своими фильмами.

Ранее критики восторженно встретили сериал про «Пингвина» с Колином Фарреллом в главной роли. Несколько эпизодов шоу даже попали в топ самых лучших серий в истории сериалов.