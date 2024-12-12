Звезда «Сватов» Артемьева посетила премьеру фильма, где сыграла Бабу Ягу

Фильм «Баба Яга спасает Новый год» — сиквел кинохита «Баба Яга спасает мир». По сюжету, в канун Нового года мальчик Юра (Алексей Сошин) с папой Андреем (Евгений Михеев) приходит на ярмарку, где участвует в уличном представлении и случайно освобождает из заточения Снежную Королеву (Юлия Такшина). Теперь та собирается отомстить Деду Морозу (Сергей Никоненко), который тысячу лет назад спас планету от ее злых чар, а также заморозить весь мир и поселить в сердцах людей холод и злобу.