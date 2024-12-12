Звезда «Сватов» Артемьева посетила премьеру фильма, где сыграла Бабу Ягу

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ семейного фильма «Баба Яга спасает Новый год». Картину презентовал режиссер Карен Захаров, а также исполнители главных ролей: Людмила Артемьева, Глафира Тарханова, Артем Ткаченко, Алексей Сошин, Роман Постовалов и другие.
Премьеру пропустил Ян Цапник, который сыграл Ивана-царевича. Однако он поприветствовал зрителей по видеосвязи и пожелал всем насладиться новой кинолентой с его участием.
Гостями мероприятия также стали Михаил Галустян с семьей, Виталий Гогунский, Вадим Андреев, Светлана Хоркина, Анастасия Гребенкина, Елена Катина, Сергей Филин, Дмитрий Миллер, Ярослава Дегтярева и многие другие.
Фильм «Баба Яга спасает Новый год» — сиквел кинохита «Баба Яга спасает мир». По сюжету, в канун Нового года мальчик Юра (Алексей Сошин) с папой Андреем (Евгений Михеев) приходит на ярмарку, где участвует в уличном представлении и случайно освобождает из заточения Снежную Королеву (Юлия Такшина). Теперь та собирается отомстить Деду Морозу (Сергей Никоненко), который тысячу лет назад спас планету от ее злых чар, а также заморозить весь мир и поселить в сердцах людей холод и злобу.
Для этой цели она похищает Юру и увозит его в свое ледяное королевство. Снежная Королева намерена сделать его Снежным Принцем и посадить на трон. Чтобы помешать ее козням и спасти не только Юру, но и всю планету, Деду Морозу понадобится помощь волшебницы Бабы Яги (Людмила Артемьева), Ивана-царевича (Ян Цапник), Марьи-искусницы (Глафира Тарханова) и других магических существ.
В широкий прокат фильм «Баба Яга спасает Новый год» выходит 12 декабря.