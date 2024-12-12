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Звезда «Сватов» Артемьева посетила премьеру фильма, где сыграла Бабу Ягу

Российские знаменитости поддержали выход картины «Баба Яга спасает Новый год»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ семейного фильма «Баба Яга спасает Новый год». Картину презентовал режиссер Карен Захаров, а также исполнители главных ролей: Людмила Артемьева, Глафира Тарханова, Артем Ткаченко, Алексей Сошин, Роман Постовалов и другие.

Премьеру пропустил Ян Цапник, который сыграл Ивана-царевича. Однако он поприветствовал зрителей по видеосвязи и пожелал всем насладиться новой кинолентой с его участием.

Фильм «Баба Яга спасает Новый год» — сиквел кинохита «Баба Яга спасает мир». По сюжету, в канун Нового года мальчик Юра (Алексей Сошин) с папой Андреем (Евгений Михеев) приходит на ярмарку, где участвует в уличном представлении и случайно освобождает из заточения Снежную Королеву (Юлия Такшина). Теперь та собирается отомстить Деду Морозу (Сергей Никоненко), который тысячу лет назад спас планету от ее злых чар, а также заморозить весь мир и поселить в сердцах людей холод и злобу.

Для этой цели она похищает Юру и увозит его в свое ледяное королевство. Снежная Королева намерена сделать его Снежным Принцем и посадить на трон. Чтобы помешать ее козням и спасти не только Юру, но и всю планету, Деду Морозу понадобится помощь волшебницы Бабы Яги (Людмила Артемьева), Ивана-царевича (Ян Цапник), Марьи-искусницы (Глафира Тарханова) и других магических существ.

В широкий прокат фильм «Баба Яга спасает Новый год» выходит 12 декабря. 