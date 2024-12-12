Голливудская актриса Шарлиз Терон повторила образ героини фильма «Лицо со шрамом» Эльвиры Хэнкок. Артистка опубликовала фото в соцсети.
Терон была запечатлена в парике со стрижкой и длинной челкой. Актриса позировала в бордовом платье-комбинации с глубоким декольте, черной шубе, золотых массивных серьгах и браслетах. В руках знаменитость держала сигарету. Визажист сделал ей макияж с черными стрелками и ярко-розовыми губами.
Актриса также прикрепила кадр из фильма «Лицо со шрамом», где была запечатлена в похожем образе Мишель Пфайффер.
Шарлиз Терон ни разу не была замужем. В разное время она состояла в отношениях с актером Крейгом Бирко, солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом и коллегой по фильму «24 часа» Стюартом Таунсендом. В декабре 2014 года актриса объявила о помолвке с Шоном Пенном спустя год романа, а в июне 2015-го они расстались. В мае 2023 года появилась информация, что Шарлиз Терон встречается со спортивным манекенщиком Алексом Дмитриевичем.
В конце ноября СМИ писали, что актриса зарегистрировалась в приложении для знакомств со знаменитостями Raya после расставания с манекенщиком Алексом Димитриевичем.