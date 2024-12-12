Редкий выход: Артем Ткаченко посетил премьеру фильма с подросшими сыновьями

Артем Ткаченко посетил премьеру фильма «Баба Яга спасает Новый год» режиссера Карена Захарова. Мероприятие состоялось в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь».
На красную дорожку актер вышел со своими сыновьями — 11-летним Тихоном и восьмилетним Степаном.
Напомним, первой женой актера была коллега Равшана Куркова. Во втором браке с актрисой и моделью Евгенией Храповицкой у него родился старший сын. Младший наследник появился в союзе с Екатериной Стеблиной.
В фильме «Баба Яга спасает Новый год» Ткаченко сыграл продавца волшебных товаров. К нему за помощью обращается Баба Яга (Людмила Артемьева), которой необходимо перо жар-птицы, чтобы сварить зелье. Оно поможет Деду Морозову (Сергей Никоненко), которого заморозила Снежная Королева (Юлия Такшина).
В широкий прокат фильм «Баба Яга спасает Новый год» выходит 12 декабря.