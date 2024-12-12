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Сергей Безруков впервые за долгое время вышел в свет с женой

Актер Сергей Безруков пришел на премию с женой Анной
Сергей Безруков и Анна Матисон
Сергей Безруков и Анна МатисонИсточник: PersonaStars

Народный артист России, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков впервые за долгое время вышел на публику вместе с супругой, режиссером Анной Матисон. Фото опубликовано на сайте Peopletalk.

Сергей Безруков и Анна Матисон стали гостями церемонии вручения премии издания Peopletalk, которая состоялась 11 декабря в Доме Пашкова. На мероприятии актер позировал фотографам в белой рубашке, черном брючном костюме и туфлях. Режиссер выбрала для выхода в свет черный костюм с укороченным жакетом и брюками, туфли на каблуках и золотые серьги. Анна Матисон уложила волосы назад и сделала макияж в естественном стиле.

Среди гостей также были Юра Борисов с женой Анной Шевчук, Татьяна Ким, Зара, Лиза Моряк, Ксения Бородина и Николай Сердюков, Ида Галич, Наталья Бордо, Анна Седокова, Артемий Лебедев и другие знаменитости.

Звезда сериала «Бригада» женился на режиссере Анне Матисон 11 марта 2016 года. Влюбленные отпраздновали это событие скромно, не привлекая внимание общественности. Художественный руководитель Московского губернского театра и режиссер воспитывают троих общих детей: сыновей Василия и Степана и дочь Марию.