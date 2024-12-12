Сергей Безруков впервые за долгое время вышел в свет с женой

Сергей Безруков и Анна Матисон стали гостями церемонии вручения премии издания Peopletalk, которая состоялась 11 декабря в Доме Пашкова. На мероприятии актер позировал фотографам в белой рубашке, черном брючном костюме и туфлях. Режиссер выбрала для выхода в свет черный костюм с укороченным жакетом и брюками, туфли на каблуках и золотые серьги. Анна Матисон уложила волосы назад и сделала макияж в естественном стиле.