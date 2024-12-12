Адам Сэндлер рассказал, что Эминем появится в «Счастливчике Гилморе 2»

«Я давно знаю Эминема, он отличный парень. Он приходил и был чертовски смешным», — поделился Сэндлер в «Шоу Дэна Патрика». По словам артиста, с музыкантом отсняли целый съемочный день и получили от него много интересного материала. Адам не уточнил, кого именно исполнитель сыграл в «Счастливчике Гилморе 2».