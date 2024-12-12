Адам Сэндлер рассказал, что Эминем появится в «Счастливчике Гилморе 2»

Актер Адам Сэндлер сказал, что рэпер Эминем появится в продолжении комедии «Счастливчик Гилмор» (1996). Сам комик вернется в сиквеле к главной роли. Дата выхода фильма пока не объявлена, но Адам намекнул, что премьера может состояться в июле 2025-го.
«Я давно знаю Эминема, он отличный парень. Он приходил и был чертовски смешным», — поделился Сэндлер в «Шоу Дэна Патрика». По словам артиста, с музыкантом отсняли целый съемочный день и получили от него много интересного материала. Адам не уточнил, кого именно исполнитель сыграл в «Счастливчике Гилморе 2».
В ленте также появятся рэперы Bad Bunny и Кид Кади, актриса Маргарет Куолли и игрок в американский футбол, бойфренд Тейлор Свифт Трэвис Келси.