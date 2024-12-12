В сети обсудили появление звезды «Папиных дочек» в лакированном платье

В сети обсудили появление звезды «Папиных дочек» Елизаветы Арзамасовой в лакированном откровенном платье. Актриса поделилась в личном блоге кадрами с церемонии вручения наград от журнала «Кинорепортер».
«Очень дерзкий наряд. Непривычно вас в таком видеть», «Платье не для вас. Вы милая и женственная», «Ого, какой Лиза может быть», «Ну это просто отпад», «Какая дерзость! Нельзя быть красивой такой», «Крутой эксперимент», «Очень идет», «Шикарно», «Даже в таком образе сохраняете свою нежность», «Мне кажется, такие наряды не для вас. Не украшают», «Неожиданно, но круто», — высказались подписчики знаменитости.
Артистка 8 августа 2024 года родила дочь от фигуриста Ильи Авербуха. Супруги назвали девочку Лией. Арзамасова выписалась из больницы только через неделю, отметив, что за эти дни смогла спокойно прийти в себя. У пары также есть общий трехлетний сын Лев.
Продюсер ледовых шоу старше Елизаветы на 22 года. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились.
Спортсмен также воспитывает 20-летнего сына от фигуристки Ирины Лобачевой. Молодой человек с 13 лет жил со знаменитым отцом, но в 2022 году съехал от него в отдельную квартиру. Основатель «Ледникового периода» подчеркивал, что это взрослое взвешенное решение Мартина, а не внутрисемейный конфликт. По словам Авербуха, у сына с Арзамасовой сложились прекрасные дружеские отношения, и он чаще стал обращаться за советом к мачехе, а не к нему.
Ранее Авербух поставил трехлетнего сына на коньки.