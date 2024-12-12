В сети обсудили появление звезды «Папиных дочек» в лакированном платье

Спортсмен также воспитывает 20-летнего сына от фигуристки Ирины Лобачевой. Молодой человек с 13 лет жил со знаменитым отцом, но в 2022 году съехал от него в отдельную квартиру. Основатель «Ледникового периода» подчеркивал, что это взрослое взвешенное решение Мартина, а не внутрисемейный конфликт. По словам Авербуха, у сына с Арзамасовой сложились прекрасные дружеские отношения, и он чаще стал обращаться за советом к мачехе, а не к нему.