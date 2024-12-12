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Асмус рассказала о самочувствии после операции: «Адище просто»

Актриса сообщила, что 3–4 недели будет восстанавливаться после операции
Кристина Асмус, фото: соцсети
Кристина Асмус, фото: соцсети

Актриса Кристина Асмус сообщила в соцсети, что ей сделали операцию на ноге.

В ходе хирургического вмешательства врачи обнаружили, что, помимо разрыва передней крестообразной связки, Асмус также порвала мениск. Операция длилась четыре часа. Медики также взяли материал из второй ноги знаменитости на анализ. Актрисе сделали операцию под общим наркозом и спинальной анестезией.

«И вот когда эта нечестивая спинальная начала отходить, а следом и первая ночь операции — ну это адище просто! Пожалуйста, не рвите и не ломайте себе ничего, это больно. Я сходила проверила», — поделилась артистка.

Асмус уточнила, что будет восстанавливаться 3−4 недели. Медики прописали актрисе носить компрессионные чулки.

«Хотя продюсерам эти чулки нравятся. Ну, одного такого знаю точно. Спасибо тебе, моя устойчивая опора. Если б не твоя рука до утра у кровати, разошлись бы швы от моих болевых содроганий к чертовой матери», — заявила знаменитость.

Артистка получила травму на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Она поскользнулась на мокром полу и упала во время исполнения хореографических движений.