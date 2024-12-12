Андреасян подал иск на продюсера Картозию после критики творчества режиссера

В сентябре Андреасян попросил помощи высококвалифицированных юристов. Режиссер и его жена Лиза Моряк хотят закрыть два «маргинальных» бара, находящиеся в их дворе. Они рассказали, что в ночь на 11 сентября посетитель заведения оставил вмятины на их машине. Неизвестный тыкал вилкой по автомобилю, оторвал номера, открутил болт с колес и с помощью ножа пытался сломать бензобак и вскрыть стекло. По словам знаменитостей, мужчина нанес ущерб как финансовый, так и моральный.