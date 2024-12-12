Брэду Питту и Анджелине Джоли предложили сняться вместе за $60 млн

Питт и Джоли сыграли свадьбу в 2014 году. Однако спустя два года они решили развестись. Окончательно процесс закончился в 2019 году, однако он сопровождался множественными судебными исками — Питт обвинял супругу в нарушении договоренностей по ведению совместного бизнеса, а она утверждала, что актер применял насилие в отношении их детей.