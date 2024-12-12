Актер «Современника» признался, что Галина Волчек спасла ему жизнь

Актер Иван Стебунов признался, что художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек однажды спасла ему жизнь. Его цитирует NEWS.ru.
«Когда у меня случился пневмоторакс, именно Галина Борисовна определила меня в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского к лучшему хирургу, в отдельную палату, буквально сделав два звонка», — делится Стебунов.
После госпитализации, продолжил Стебунов, Волчек регулярно звонила в больницу, чтобы врачи рассказали ей о его состоянии. Врачи, говорит артист, попросили его убедить Волчек перестать звонить каждый день и контролировать его состояние.
Галина Волчек с 1972 года была главным режиссером театра «Современник», с 1989 года — его художественным руководителем. Волчек не стало в 2019 году.